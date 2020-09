मुंबई: ड्रग नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) आज बुधवार को बॉलीवड फिल्म निर्माता मधु मंटेना का मादक पदार्थों के कथित गठजोड़ से जुड़े मामले में बयान रिकॉर्ड कर रही है. फिल्म निर्माता मधु मंटेना बॉलीवड ड्रग कनेक्‍शन के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार को ड्रग नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के अतिथि गृह पहुंचे. एनसीबी इस मामले की जांच कर रही है. Also Read - रिया चक्रवर्ती की जमानत पर सुनवाई कल तक के लिए टली, भारी बारिश की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट में छुट्टी

एक अधिकारी ने बताया कि एनसीबी ने मंटेना को पूछताछ के लिए तलब किया था. अधिकारी ने बताया कि फिल्म निर्माता मधु मंटेना सुुुबह करीब साढ़े 11 बजे दक्षिण मुंबई स्थित एनसीबी के अतिथि गृह पहुंचे. Also Read - ड्रग्स को लेकर उर्वशी रौतेला बोलीं- अगर ये हमें थोड़ा मज़ा देते हैं तो इसकी...

#SushantSinghRajput death case: Film Producer Madhu Mantena arrives at Narcotics Control Bureau (NCB) office in Mumbai. Also Read - ड्रग्स केस: दीपिका पादुकोण के बाद अब NCB की रडार में हैं ये एक्टर्स, देखें पूरी लिस्ट

He has been summoned by NCB to join the investigation in the case. pic.twitter.com/bvwIX3cTPS

— ANI (@ANI) September 23, 2020