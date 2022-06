Rahul Gandhi National Herald Case: महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता शेख हुसैन (Congress Leader Sheikh Hussain) के खिलाफ नागपुर स्थित गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है. आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं.Also Read - 'राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है, बहुत महंगी पड़ेगी' कांग्रेस नेता से ED की पूछताछ पर यूं भड़के भूपेश बघेल

शेख हुसैन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें वो नागपुर में ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए हैं. वीडियो में हुसैन प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें यहां लिखना भी मुनासिब नहीं है. Also Read - जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों ने लश्कर के 2 आतंकी को किया ढेर, राहुल गांधी से ED आज भी करेगी पूछताछ | Watch Video

FIR registered against Maharashtra Congress leader Sheikh Hussain at Gittikhadan PS in Nagpur for using derogatory language against PM Modi. FIR registered last night u/s 294 (obscene acts and songs) and 504 IPC (intentional insult with intent to provoke breach of the peace).

— ANI (@ANI) June 15, 2022