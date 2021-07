ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे (Thane) शहर की पुलिस ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी एवं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त (former Mumbai Police Commissioner) परमबीर सिंह (Param Bir Singh) और छह अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों समेत 28 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को अवैध वसूली का एक और मामला दर्ज किया. ठाणे नगर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में सिंह समेत 28 लोगों का नाम है.Also Read - बाढ़ राहत के लिए दान देते समय फर्जी संगठनों से रहें सावधान, महाराष्ट्र पुलिस ने जारी की चेतावनी

कल शुक्रवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह समेत 28 लोगों के खिलाफ ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. रंगदारी, धमकी समेत कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Maharashtra: FIR registered under multiple sections of IPC at Thane Nagar Police Station against 28 people, including former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh. FIR registered for various matters including extortion, threats, among others. pic.twitter.com/tyVlNNWv57

— ANI (@ANI) July 30, 2021