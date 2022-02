पुणे: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) पुणे पुलिस ने कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में आईपीएस (IPS) अधिकारी और पुणे की पूर्व पुलिस प्रमुख (Former Pune CP ) रश्मि शुक्ला (Rashmi Shukla) के खिलाफ एक मामला (Case) दर्ज किया है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. रश्‍मि शुक्ला पर वर्ष 2015 से 2019 के बीच नेताओं की गैर-कानूनी तरीके से कथित फोन टैपिंग का आरोप है. अधिकारी ने बताया कि शुक्ला के खिलाफ यह प्राथमिकी तीन-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है.Also Read - UP Election 2022: बहराइच जिले में सपा-बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, 9 अरेस्‍ट

वहीं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा, जांच की रिपोर्ट के आधार पर पुणे की पूर्व पुलिस आयुक्त रश्मि शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज़ की गई है. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं के फोन टैप किए, इसके लिए बहाना दिया गया कि ये राजनेता ड्रग्स के कारोबार से जुड़े थे. गृह मंत्री पाटिल ने कहा, उन्होंने जो अनुमति ली वो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के खिलाफ है. उन्होंने नाना पटोले, बच्चू कडू, संजय काकड़े और आशीष देशमुख जैसे नेताओं के फोन टैप किए. Also Read - UP Election 2022: अखिलेश यादव का हमला, अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो लोकतंत्र और संविधान खत्म कर देगी

She falsely took the permission which is against the Indian Telegraph Act. She tapped phones of leaders like Nana Patole, Bachchu Kadu, Sanjay Kakade and Ashish Deshmukh: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil pic.twitter.com/5Cx9Pia1sB

— ANI (@ANI) February 26, 2022