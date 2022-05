मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के घर ‘मन्नत’ (Mannat) के पास वाली इमारत में आग लग गई है. रिपोर्ट के मुताबिक Jivesh Building की 14वीं मंजिल पर आग लगी है. फायर ब्रिगेड 17 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि आग लेवल-2 स्तर का है. वीडियो में आग की लपटे और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है.Also Read - महाराष्ट्र: राज ठाकरे की खुली धमकी-लाउडस्पीकर से अजान नहीं करेंगे, मौलवी दें लिखित आश्‍वासन, नहीं तो...

Also Read - Raj Thackeray की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई नगर निकाय, अदानी बिजली के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं. Also Read - Hanuman Chalisa Row: भायखला जेल से रिहा हुईं सांसद नवनीत राणा, जाएंगी अस्पताल, कोर्ट ने दी हैं सख्त हिदायतें

An incident of fire has been reported on the 14th floor of a 21 floored building in Bandra West. The rescue operation is on by fire brigade, and I am in touch with concerned officials at @mybmc for constant updates. I hope and pray for the safety of all Mumbaikars in the premises

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 9, 2022