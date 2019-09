नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र के नवी मुंबई के उरण में स्‍थ‍ित नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ( ओएनजीसी) प्‍लांट में आग लग गई. आग बुझाने के लिए अग्‍न‍िशमन दस्‍ते घटनास्‍थल पर पहुंच गए हैं. इस हादसे की प्रारंभिक खबर के मुताबिक, चार लोगों की मौत हो गई है और अन्य तीन घायल हैैं . दमकल विभाग की कई टीमेें मौके पर मौजूद गए हैं और बचाव अभियान जारी है.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई के उरण क्षेत्र स्थित ओएनजीसी गैस प्रसंस्करण संयंत्र में सुबह करीब सात बजे आग लगी. चार लोगों की मौत हो गई है और अन्य तीन घायल हैैं .उन्होंने बताया कि दमकल विभाग के कई दल मौके पर मौजूद गए हैं और बचाव अभियान जारी है.

ONGC: A fire broke out in storm water drainage, today morning in Uran oil & gas processing plant. ONGC fire services & crisis management team immediately pressed into action. Fire is being contained. No impact on Oil processing. Gas diverted to Hazira Plant. #Maharashtra https://t.co/co3OoHhOjP

