मुंबई में अस्पताल के पास लगी भीषण आग, एक की मौत; पुणे में आग लगने से दो लोग झुलसे

Maharashtra Fire: महाराष्ट्र में आज दो जगहों पर आग लगने का मामला सामने आया है. मुंबई के घाटकोपर में पारेख अस्पताल के पास आग भीषण आग लग गई है. आग लगने से एक की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैे. इसकी जानकारी बीएमसी ने दी है. बीएमसी ने बताया कि तीनों घायलों को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से एक की मौत हो गई है. मृतक की पहचान कुरशी दधिया के रूप में की गई है. आग बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर हैं. आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है.वहीं, पुणे के शिरूर शहर के भीमा कोरेगांव इलाके के पास एक एयर फिल्टर कंपनी में आग लग गई. दमकल की छह गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. यहां पर दो कर्मचारियों के झुलसने की खबर मिली है.

मुंबई में दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के पास आग लगने की वजह से हॉस्पिटल के 22 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. अस्पताल के पास विश्वास भवन में स्थित जूनो के पिज्जा रेस्तरां में आग लगने के कारण मरीजों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी. मरीजों की शिकायत के बाद पारख अस्पताल में भर्ती 22 मरीजों को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है.