ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी में शुक्रवार तड़के आग लग गई है. आग यहां के सुमरस चामुंडा कॉम्पलेक्स स्थित फर्नीचर गोदाम में लगी और देखते ही देखते तीन अन्य गोदाम भी आग की चपेट में आ गए. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.Also Read - Maharashtra News: मालेगांव की मेयर सहित कांग्रेस के 30 में से 27 पार्षदों ने थामा NCP का दामन

भिवंडी के अग्निशमन विभाग के अनुसार आग बुझाने का कार्य अब भी जारी है. Also Read - Republic Day 2022: अगर LIVE नहीं देख पाए तो यहां तस्वीरों में देखें अपने राज्य की झांकी

#UPDATE | Maharashtra | The fire that broke out at a furniture godown at Sumaras Chamunda Complex in Bhiwandi area in Thane has now spread to 3 more godowns; 4 fire tenders present at the spot. No injury or casualty reported; fire dousing still underway: Bhiwandi Fire Department pic.twitter.com/FxpXcNQPu1

— ANI (@ANI) January 28, 2022