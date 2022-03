Mumbai Hindi News: मुंबई में आज मंगलवार को एक रिहायशी इमारत में आग लग. न्यूज एजेंसी एएनाई ने बताया कि आग शहर में विट्ठल निवास बिल्डिंग में लगी है. वहीं आग लगने की सूचना मिलते हैं कि फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंच गई है. खबर लिखे जाते तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. वहीं मामले में ज्यादा जानकारी का अभी इंतजार है.Also Read - ये हैं वो जगहें जहां अप्रैल में आप परिवार और दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं

Maharashtra | A level 2 fire broke out at the Vitthal Niwas building in Mumbai. Three fire tenders present at the spot. No injuries reported: Mumbai Fire Brigade pic.twitter.com/yOtbj4lZ8h

— ANI (@ANI) March 23, 2022