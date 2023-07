महाराष्ट्रः बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से बड़ा हादसा, 25 यात्री जिंदा जिले, 8 गंभीर रूस से झुलसे

Breaking News: महाराष्ट्र के बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे (Samruddhi Mahamarg Expressway) पर शनिवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां बुलढाणा में यवतमाल से पुणे जा रही एक बस में अचानक से आग की लपटें उठने लगी. बताया जा रहा है कि इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई. यह घटना शनिवार रात करीब दो बजे की है. बुलढाणा पुलिस के डिप्टी एसपी बाबूराव महामुनि ने इसके बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बस से 25 शव निकाले गए हैं. बस में कुल 32 लोग सवार थे, जिसमें ले छह से आठ लोग घायल हो गए. घायलों को बुलढाणा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है.

Maharashtra | At least 25 people feared dead and several injured after a bus carrying 32 passengers burst into flames on Samruddhi Mahamarg expressway in Buldhana. The injured are being shifted to Buldhana Civil Hospital: Dy SP Baburao Mahamuni, Buldhana (Warning: Disturbing… pic.twitter.com/NLo8pcqpz3 — ANI (@ANI) July 1, 2023