मुंबई: मुंबई के एक मॉल में बृहस्पतिवार रात आग लग गई लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. यह जानकारी दमकल विभाग के एक अधिकारी ने दी. अधिकारी ने बताया कि आग मुंबई में सिटी सेंटर मॉल में रात करीब आठ बजकर 53 मिनट पर लगी. उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मिलने पर दमकल की दस गाड़ियां और सात जेट्टी आग बुझाने में लगाये गए हैं.

उन्होंने बताया कि इसमें किसी के घायल होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है. उन्होंने कहा, ''आग पर अभी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है.'' दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग लगने का वास्तविक कारण अभी पता नहीं चला है.

#WATCH: Firefighting operation underway at a mall in Nagpada area in Mumbai where a fire broke out last night.

It has been declared a level-5 fire. #Maharashtra pic.twitter.com/YDpgpRHXcm

