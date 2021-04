Fire In Covid Hospital Maharashtra: महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई इलाके में शुक्रवार की अहले सुबह करीब 3 बजे विजय वल्लभ कोविड केयर अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसमें 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई. घटना की जानकारी कोरोना नियंत्रण कक्ष, वसई विरार नगर निगम ने दी. आग की सूचना मिलते ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को नजदीकी दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है. बता दें कि कोविड-19 अस्पताल के आईसीयू में ये आग लगी थी. Also Read - Maharashtra News: नासिक के अस्पताल में Oxygen Leak, हादसे में 22 कोरोना मरीजों की हुई मौत

पीएम मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जताया शोक

वहीं, इस घटना पर पीएम मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया है. पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले दिवंगत आत्मा के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और जो घायल हैं वो जल्द ठीक हों, यही कामना है.रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है.

21 मरीजों की हालत गंभीर, सीएम ठाकरे ने दिए जांच के आदेश

घटना के बाद अस्पताल में भर्ती 21 मरीजों की हालत काफी गंभीर बतायी जा रही है. जानकारी के मुताबिक आशंका जतायी जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी. महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विजय वल्लभ COVID अस्पताल में आग लगने की घटना की पूरी जानकारी ली और इसकी जांच के आदेश दिए हैं.

वहीं विरार के कोविड सेंटर में घटी इस घटना पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये बड़ी दुर्घटना है और जो भी इस दुर्घटना में दोषी पाए जाएंगे उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसी के साथ मंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है.

This is a big accident. Those found responsible won’t be spared. The government will provide financial assistance of Rs 5 lakhs each to the families of those who lost their lives: Maharashtra Minister Eknath Shinde on Virar hospital fire incident pic.twitter.com/Gzku3m65Ff

— ANI (@ANI) April 23, 2021