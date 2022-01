महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा हुआ है. यहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है. सूचना पाकर मौके पर दमकल की चार गाड़ियां पहुंच चुकी हैं. फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है. मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और आग बुझाने का काम जारी है. अपडेट का इंतजार है…Also Read - अबू धाबी में तेल के टैकरों में विस्फोट, ड्रोन हमले की आशंका, दो भारतीय, एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत

Fire breaks out at a chemical factory in Kolhapur, Maharashtra. Four fire tenders at the spot. pic.twitter.com/23JfCHMCpQ

— ANI (@ANI) January 24, 2022