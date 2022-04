भारत को 15 साल के अंदर एक बार फिर अखंड भारत बनाने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना नेता संजय राऊत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आज गुरुवार को कहा कि आप (मोहन भागवत) आज 15 सालों में नहीं 15 दिन अखंड भारत बनाइए. उन्होंने कहा, ‘सरसंघचालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय हैं. अगर कोई अखंड भारत की बात करते हैं तो उसे सबसे पहले पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) को हिंदुस्तान में जोड़ना पड़ेगा. इसके बाद 1947 में विभाजन के बाद अलग हुए पाकिस्तान को भी जोड़ना होगा. इसे भी लीजिए.’Also Read - विश्व बैंक ने पाकिस्तान की वृद्धि का अनुमान घटाकर 4.3 फीसदी किया, पिछले साल से है एक फीसदी कम

शिवेसना नेता ने आगे कि अखंड भारत की सीमाएं कभी कंधार तक थीं, उसे भी लीजिए. श्रीलंका को भी लीजिए. इसके बाद अखंड हिंदुस्तान, महासत्ता बना लीजिए. इसके लिए किसी ने रोका नहीं है. ये देश के लिए गर्व की बात है.

उन्होंने आगे कहा, 'मगर इसके लिए 15 साल का वादा मत कीजिए. ये सब 15 दिन के भीतर कीजिए या फिर दो साल के भीतर. हम आपके साथ हैं. मगर इससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी बहुत सुरक्षित तरीके सुनिश्चित की जाए. अखंड भारत पर हम संघ प्रमुख का जरूर साथ देंगे. कोई राजनीति पार्टी वैचारिक दृष्टि से उनकी विरोधी हो मगर फिर भी आपका समर्थन करेगी.' उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और वीर सावरकर का भी ये सपना था.

#WATCH First POK is to be included in India & then Pak, Srilanka &others also make Akhand Bharata. No one is stopping you.But promise to do it in 15 days & not 15 yrs: Shiv Sena's Sanjay Raut on RSS chief Mohan Bhagwat's reported remarks that"Akhand Bharat will be made in 15 yrs" pic.twitter.com/QZD2RT12v6

— ANI (@ANI) April 14, 2022