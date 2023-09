Maharashtra के ठाणे में बड़ा हादसा, बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 5 की मौत, कई घायल

महाराष्ट्र के ठाणे (Thane News) में रविवार शाम बड़ा हुआ है. यहां एक ऊंची इमारत में लिफ्ट गिरने (Lift Collapsed In Thane) से पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. नगर निगम के अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने इसकी जानकारी दी.

