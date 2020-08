नई दिल्लीः देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं. बुधवार को लगातार बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया. बीते 12 घंटों में मुंबई के कोलाबा इलाके में लगातार हुई बारिश ने बीते 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं गुरुवार सुबह से भी यहां बारिश जारी है. ऐसे में मुबंई वासियों से अपने-अपने घरों में रहने की अपील की गई है. गुरुवार को मुंबई में तेज हवाओं, बारिश और दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है. जिसके चलते लोगों से अपील की गई है कि वह अपने घरों में ही रहें. Also Read - इस बात से बहुत परेशान हैं उर्वशी रौतेला, आखिर 2020 में हो क्या रहा है?

बारिश से महाराष्ट्र में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि, राज्य के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है. दक्षिण मुंबई के कई इलाके पानी से लबालब भरे हुए हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Different parts of Maharashtra face severe waterlogging and flood-like situation following incessant heavy rainfall. Visuals from around Upvan Lake and Vandana Cinema in Thane.

India Meteorological Department (IMD) predicts ‘Generally cloudy sky with Heavy rain’ in Thane today. pic.twitter.com/bDTRcipu8q

