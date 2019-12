मुंबई: ये वीडियो है, जिसमें महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्‍नी अमृता फडणवीस के पोस्‍टर पर कुछ महिलाएं चप्‍पल मारते हुए प्रदर्शन कर रही हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल होने से बेफिक्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मंगलवार को शिवसेना नेतृत्व पर फिर से हमला किया.

अमृता फडणवीस ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिख रहा है कि कई महिलाएं उनके खिलाफ नारे लगा रही हैं और उनके फोटोग्राफ की जूते-चप्पलों से पिटाई कर रही हैं. क्लिप में कुछ लोग अपने हाथों में भगवा झंडा लिए हुए भी दिख रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे सत्तारूढ़ शिवसेना से जुड़े हुए हैं.

अमृता फडणवीस ने मुख्यमंत्री ठाकरे पर फिर से प्रहार करते हुए शिवसेना प्रमुख के आधिकारिक हैंडल को टैग करते हुए ट्वीट किया, ” लोगों के सिर पर वार कर आप जनता का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, यह हमला है – नेतृत्व नहीं.”

अमृता ने कहा, ”दिखाओ चप्पल, फेंको पत्थर, ये तो शौक है पुराना आपका. हम तो वो शख्स हैं कि धूप में भी निखर आएंगे.”

You don’t lead people by hitting people over the head, that’s assault – not leadership @OfficeofUT !

दिखाओ चप्पल, फेको पत्थर, ये तो शौक़ हैं पुराना आपका,

हम तो वो शक़्स हैं की धुप में भी निखर आएँगे ! pic.twitter.com/IfMG0rFnrZ

