मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA Court) ने 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है. अनिल देशमुख को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद ED ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को एक विशेष अवकाशकालीन अदालत में पेश किया था.

Mumbai: Special PMLA court sends former Maharashtra Minister Anil Deshmukh to ED custody till November 6 in connection with extortion and money laundering case pic.twitter.com/F0EFJehJ8W

— ANI (@ANI) November 2, 2021