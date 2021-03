Former Mumbai Police Commissioner, Param Bir Singh, Bombay High Court, CBI inquiry , Anil Deshmukh, Mumbai, News: मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त (Former Mumbai Police Commissioner) (परमबीर सिंह Param Bir Singh) ने आज गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में एक याचिका दायर की है, जिसमें अपनी याचिका में अपने ट्रांसफर को चुनौती दी और महाराष्ट्र (Maharashtra)के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Home Minister Anil Deshmukh) के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI inquiry) की मांग की है. 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह ने खुद को मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के आदेश को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था और कहा था कि यह आदेश मनमाना और गैर कानूनी है. Also Read - CM उद्धव ठाकरे ने गवर्नर से मिलने का वक्‍त मांगा, लेकिन वह बाहर हैं: डिप्‍टी सीएम अजित पवार

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) से अनुमति मिलने कल अपनी याचिका शीर्ष कोर्ट से वापस ले ली थी. सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को आईपीएस अफसर परमबीर सिंह की याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ उठाए गए मुद्दे को अत्यंत गंभीर बताते हुए सिंह को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी. Also Read - अनिल देशमुख की उद्धव ठाकरे से मांग, कहा- परमबीर सिंह के आरोपों की हो जांच

Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh files petition in Bombay High Court Also Read - Coronavirus Alert: महाराष्ट्र से गुजरात आने वालों को लानी होगी नेगेटिव कोरोना जांच रिपोर्ट

Singh in his petition in Supreme Court challenged his transfer and sought CBI inquiry against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh

— ANI (@ANI) March 25, 2021