Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) क्राइम ब्रांच (Crime Branch) ऑफिस पहुंच गए हैं. परमबीर सिंह काफी गायब थे और चर्चित अवैध वसूली मामले में मुंबई पुलिस को उनकी तलाश थी. यहां तक कि परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित किया जा चुका था.Also Read - भगोड़े घोषित मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह बोले, मैं चंडीगढ़ में हूं और जल्द ही मुंबई लौटूंगा

आज पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) के दफ्तर पहुंचे हैं. परमबीर सिंह कांदीवली के क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के दफ्तर में पेश होने के लिए पहुंचे हैं. परमबीर सिंह को जांच का सामना करना पड़ेगा. पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ अवैध वसूली के आरोप है. परमबीर सिंह के खिलाफ अवैध वसूली का मामला दर्ज है. अवैध वसूली के ही मामले में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को जांच का सामना करना पड़ा है और इस्तीफ़ा देना पड़ा. अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) इस समय जेल में हैं. Also Read - परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया-मुंबई पुलिस से जान का खतरा है, इसीलिए वो छुपे हुए हैं

Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh arrives in Mumbai.

Singh was declared as ‘absconding’ by a Mumbai court. He is facing extortion charges in several cases in Maharashtra. pic.twitter.com/DEHiSRVxNn

— ANI (@ANI) November 25, 2021