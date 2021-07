Raj Kundra, Porn Film Racket, Mumbai, Gehana Vasisth, News: बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्‍ट्रेस शिल्‍पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के अश्लील फिल्मों के रैकेट (Porn Film Racket) के मामले में उनकी और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के सूत्रों का कहना है कि राज कुंद्रा के चार कर्मचारी पोर्नोग्राफी रैकेट में गवाह बन गए हैं, जिसमें वह आरोपी हैं. वहीं, मुंबई पुलिस ने कहा है कि उसकी अपराध शाखा की संपत्ति प्रकोष्ठ ने पोर्न फिल्म रैकेट की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ (actress Gehana Vasisth) समेत तीन लोगों को आज पूछताछ के लिए तलब किया है.Also Read - Shilpa Shetty ने Raj Kundra पोर्नोग्राफी केस पर दिया बयान, बोलीं- मैं Hotshots के दावों में शामिल नहीं हूं...बहनोई पर उठाई उंगली

Four employees of businessman Raj Kundra have turned into witnesses in the pornography racket case in which he is an accused: Mumbai Police Sources

