पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में रविवार को एक वैन, एक ट्रक में जा घुसी, जिसमें दो वर्षीय एक बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए. यह जानकारी पुलिस ने दी.

एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना जिले में बोईसर के अवंडानी गांव में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर हुई.

Four people were killed and 8 others injured in a collision between a van and a container truck on Mumbai-Ahmedabad Highway in Manor area of Palghar, Maharashtra today: Palghar Police

