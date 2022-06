चौथी लहर की आशंकाओं (Fourth Covid Wave Update) के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना (Maharashtra Corona Update) ने रफ्तार पकड़ ली है. राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के तीन हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए. वहीं, अकेले मुंबई में 1,900 से ज्यादा केस सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,081 नए मामले सामने आए हालंकि अच्छी बात यह रही कि इस दौरान किसी की जान नहीं गई है. वहीं, इस दौरान 1323 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है. वहीं, मुंबई में इस दौरान 1,956 नए केस मिले हैं. कल की तुलना में आज करीब 15% अधिक हैं. पॉजिटिविटी रेट 12.74% है.Also Read - चीन ने लैब में बनाया था दुनियाभर में मौत बांट रहा कोरोना वायरस? जानिए WHO ने अब इस बारे में क्या कहा

Maharashtra | 3081 new COVID cases were reported today in the state while 1323 patients were discharged. With zero deaths today, active cases stood at 13,329 pic.twitter.com/d4oUxFF3ee

— ANI (@ANI) June 10, 2022