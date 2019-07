नई दिल्‍ली: अंतरराष्ट्रीय अदालत से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में फैसला बुधवार शाम आ गया. फैसला आने से पहले ही जाधव के परिवार और देशभर के लोग जाधव के लिए दुआ कर रहे थे और ये दुआएं आखिर काम आईं. शाम में जब आईसीजे ने फैसला सुनाया तो सभी भारतीयों के दिल से भगवान के प्रति धन्‍यवाद का भाव जाग उठा है. नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय (आईसीजे) ने पाकिस्तान से कहा है कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे. फैसला आने के बाद जाधव के परिवार के सदस्‍यों ने मिठाईयां बांटी और गुब्‍बारे उड़ाएं.

Mumbai: Friends of #KulbhushanJadhav celebrate after International Court of Justice, #ICJ rules in favour of India. pic.twitter.com/HfGb7leG0w

— ANI (@ANI) July 17, 2019