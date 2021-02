मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की एक टीम गैंगस्टर रवि पुजारी (Gangster Ravi Pujari) को बेंगलुरु से मुंबई लेकर पहुंच चुकी है. यह जानकारी मंगलवार को मुंबई पुलिस के ज्‍वाइंट सीपी मिलिंद भराम्‍बे ने दी है. उसे आज मुंबई की एक कोर्ट में पेश क‍िया जाएगा. Also Read - Maharashtra News: मुंबई में टैक्सी, ऑटो रिक्शे में सफर होगा अब महंगा, जानें क्या हैं नई दरें

बता दें कि पुजारी पर हत्या और जबरन वसूली सहित गंभीर अपराध करने के आरोप है. उन्हें 22 फरवरी को सेनेगल से प्रत्यर्पित किया गया था. कर्नाटक की एक अदालत से मंजूरी मिलने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम गैंगस्टर रवि पुजारी को सोमवार को हिरासत में लेने के लिए बेंगलुरु पहुंची थी. पुजारी कर्नाटक में जेल में बंद था. इससे पहले वह पिछले कई वर्षों से फरार था. अफ्रीकी देश सेनेगल (Senegal) से उसका प्रत्‍यर्पित कराया गया था.

Mumbai: Police has brought gangster Ravi Pujari to the city from Bengaluru, says Joint CP Crime, Milind Bharambe Also Read - MUMBAI में VACCINE लेने के बाद डॉक्‍टर और नर्स हुए COVID-19 पॉजिटिव

Pujari is accused of committing serious offences including murder and extortion. He was extradited from Senegal on February 22.

