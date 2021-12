मुंबई: मुंबई और कर्नाटक में जबरन वसूली के कई मामलों में वांछित गैंगस्टर सुरेश पुजारी को भारत लाया गया. एक पुलिस वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने पुजारी को दिल्ली में हिरासत में ले लिया और ठाणे शहर में उसके खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में उसे मुंबई लाया गया. पुजारी मुंबई और इसके पास के इलाकों ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर और डोंबिवली में भी जबरन वसूली के मामलों में वांछित है. एक अदालत ने सुरेश पुजारी को 25 दिसंबर तक के लिए एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है.Also Read - Aryan Khan खान को बांम्‍बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, हर शुक्रवार की पेशी की शर्त में दी ढील

अधिकारी ने बताया कि उसे फिलीपीन से प्रत्यर्पित करने के बाद मंगलवार देर रात भारत लाया गया. उन्होंने बताया कि खुफिया ब्यूरो (आईबी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने पुजारी के दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजकुमार शिंदे के नेतृत्व में एटीएस की टीम मंगलवार शाम पुजारी को हिरासत में लेने दिल्ली गई थी. अधिकारी ने बताया कि उसे बुधवार सुबह विमान से मुंबई लाया गया. उन्होंने कहा कि ठाणे शहर में पुजारी के खिलाफ दर्ज सभी मामले राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय के आदेश पर महाराष्ट्र एटीएस को स्थानांतरित कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच एटीएस करेगी. Also Read - OBC Reservation: SC ने अपने फैसले से बाहर जाकर रिजर्वेशन की कोशिश पर जताया कड़ा ऐतराज, नोटिस जारी

Maharashtra: A court in Thane today sent gangster Suresh Pujari to the custody of ATS till December 25

Pujari was brought back from the Philippines yesterday pic.twitter.com/PkqXE3DXUq

