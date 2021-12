Gangwar Video: गैंगवार के किस्से तो आपने बहुत सुने और देखें होंगे, लेकिन जानवरों के बीच भी गैंगवार होती है वो भी खूनी गैंगवार- ये जानकर आपको भी हैरानी होगी. महाराष्ट्र के बीड जिले में इन दिनों जानवरों के बीच खूनी जंग चल रही है. यहां के एक गांव में कुत्तों और बंदरों के बीच चल रहे गैंगवार में अब तक बंदरों ने 80 से अधिक पिल्लों की हत्या कर दिया है. स्थानीय लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद बंदरों और कुत्तों के बीच यह लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है.Also Read - Mumbai Local Update: मुंबई में रविवार को इन रूट्स पर 18 घंटे तक बाधित रहेंगी लोकल ट्रेन सेवाएं, रेलवे ने दिया यह अपडेट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंदरों और कुत्तों के बीच की इस जंग की घटना मजलगांव के लावूल गांव की है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, यह जंग पिछले तीन महीने से चल रही है. पहले बंदर कुत्तों पर हमला करते हैं तो फिर कुत्ते बंदरों पर टूट पड़ते हैं. इस जंग में बंदर भारी पड़ रहे हैं. इसका खामियाजा चुकाना पड़ रहा है कुत्तों के बच्चों को. क्योंकि, मौका पाते ही बंदर कुत्तों के पिल्लों को लेकर ऊंची जगहों पर चढ़ जाते हैं और वहां से नीचे फेंक देते है और उनकी जान ले लेते हैं. Also Read - Kangana Ranaut की याचिका कोर्ट ने की खारिज, Javed Akhtar से जुड़ा है मामला

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्तों और बंदरों के बीच ये जंग इस इलाके में तीन महीने पहले तब शुरू हुई जब कुछ कुत्तों ने बंदरों के एक बच्चे को मार डाला था. तब से बंदर कुत्तों से बदला लेने के लिए उनके बच्चों की हत्या कर रहे हैं. Also Read - Spiderman Ka Video: बच्चा देख रहा था टीवी तभी अचानक आ पहुंचा स्पाइडरमैन, फिर जो हुआ यकीन नहीं करेंगे- देखें वीडियो

Maharashtra | 2 monkeys involved in the killing of many puppies have been captured by a Nagpur Forest Dept team in Beed, earlier today. Both the monkeys are being shifted to Nagpur to be released in a nearby forest: Sachin Kand, Beed Forest Officer pic.twitter.com/3fBzCj273p

— ANI (@ANI) December 18, 2021