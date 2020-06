मुंबई: महाराष्ट्र एक तरफ कोरोना महामारी से पीड़ित है वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों निसर्ग तूफानों के कारण मुंबई पर खतरा मंडरा रहा था. लेकिन इस बार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गैस लीक मामले के सामने आने के बाद लोगों के हड़कंप का माहौल बना हुआ है. यहां स्थित फार्मा कंपनी में गैस रिसाव के बाद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान शिकायत मिलने के बाद अधिकार मौके पर पहुंचे व बीएमसी द्वारा जांच की जा रही हैं. Also Read - Coronavirus Update: कुल मामलों में से आधे मामले इन चार महानगरों से, देश में 2.4 लाख से अधिक लोग संक्रमित, देखें सभी जिलों की लिस्ट

गैस रिसाव की सूचना पाकर बीएमस ने दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा ताकि हालात पर किसी भी विपरीत परिस्थिति में काबू पाया जा सके. इसके बन्य अन्य एजेंसियों द्वारा पूरे मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि मामला गैस रिसाव का है. इस बाबत बीएमसी ने ट्वीट कर कहा कि यह दुर्गन्ध कहां से आ रही है अभी इसका पता लगाया जा रहा है. वहीं इससे पहले किए गए ट्वीट में बीएमसी ने कहा कि घाटकोपर, चेंबूर, विक्रोली, कांजुरमार्ग और पवई के निवासियों द्वारा गैर रिसाव की सूचना मिली है. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से अब तक 3,000 की मौत, मामले 83,000 के करीब पहुंचे

We have received a couple of complaints of suspected gas leak, from residents in Chembur, Ghatkopar, Kanjurmarg, Vikhroli & Powai. The fire brigade is checking and we will update facts soon. Also Read - LG पॉलिमर्स इंडिया के संयंत्र में प्रदर्शन करने जा रहे वाम दलों के कई कार्यकताओं के खिलाफ FIR

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) June 6, 2020