Mumbai Corona Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है. मुंबई में रविवार को कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,063 नए केस दर्ज किये गए, जबकि इस दौरान 578 मरीज इस जानलेवा वायरस को मात देने में सफल रहे हैं. मुंबई में अब एक्टिव केस (Mumbai Active case) की संख्या बढ़कर 29,819 पहुंच गया है. हालांकि अच्छी बात यह है कि आज रिपोर्ट किये गए मामलों में 89 फीसदी लोगों में हल्के लक्षण हैं या कोई लक्षण ही नहीं हैं. इसके साथ-साथ महज 6 फीसदी लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है. साथ ही इनमें से 1 फीसदी से भी कम लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की जरूरत है. फिलहाल मुंबई में 90% अस्पताल के बिस्तर खाली हैं.

उधर, महाराष्ट्र में कुल 11,877 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं. वहीं, इस दौरान 2,069 लोग इस जानलेवा वायरल को मात देने में सफल रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में आज किसी की जान नहीं लेकिन महाराष्ट्र में कुल 9 लोगों की मौत हुई है. राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 42,024 पहुंच गई है.

#COVID19 | Maharashtra reports 11,877 new cases, 2,069 recoveries, and 9 deaths today. Active cases stand at 42,024

50 patients with Omicron infection have been reported in the state today, a total of 510 Omicron cases have been reported in Maharashtra. pic.twitter.com/WkkPHX2Z9I

— ANI (@ANI) January 2, 2022