नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में पीएमसी बैंक (PUNJAB & MAHARASHTRA CO-OPERATIVE BANK LTD ) के करीब 4 हजार करोड़ रुपए से ज्‍यादा के घोटाले के बाद एक और कई करोड़ का घोटाला सामने आया है. मुंबई में एक ज्‍वैलर्स कंपनी निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गई है. इस कंपनी के मुंबई में कई आउटलेट्स हैं. कंपनी के मालिक पिछले कुछ दिनों से फरार है. परेशान निवेशकों ने ज्‍वैलर्स कंपनी के शोरूम के बाहर प्रदर्शन किया. इसके बाद पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक, ठाणे में गुडविन ज्‍वैलर्स के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन के बाद केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि कंपनी का चेयरमैन और एमडी अपनी सभी ब्रांचों में ताला लगाकर गायब हो गए हैं. पुलिस ने बताया कि सोमवार को 250-300 लोग हमारे पास आए. हमने गुडविन ज्‍वैलर्स शोरूम को सील कर दिए हैं.

#Maharashtra:Case registered against Goodwin Jewellers after people protesting outside its Thane showroom alleged that the company’s chairman&MD shut down its all branches&had gone missing.Police says,”250-300 people approached us, we’ve sealed Goodwin Jewellers showroom” (28.10) pic.twitter.com/QYxCOkLwkY

