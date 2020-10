gyms and fitness centres to restart operations after Dusshera in Maharashtra : देश में सबसे ज्‍यादा कोरोना प्रभावित राज्‍य महाराष्‍ट्र में दशहरे के बाद जिम (Gyms) और फिटनेस सेंटर्स (Fitness Centres) खुलेंगे. मुख्‍यमंत्री (Maharashtra Chief Minister) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने राज्‍य में जिम और फिटनेस सेंटर शुरू करने की इजाजत दे दी है, लेकिन सभी को कोविड-19 के मद्देनजर स्‍टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर( Standard Operation Procedures ) एसओपी का पालन करना होगा. Also Read - 'मिशन शक्ति' शुरू, CM योगी बोले- बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों के लिए UP में कोई जगह नहीं

बता दें कि मार्च में कोरोना महामारी के चलते देशव्‍यापी लॉकडॉउन के चलते जिम और फिटनेस सेंटर बंद कर दिए गए थे, तब से बंद पड़े जिम और फिटनेस सेंटर्स राज्‍य में अब अक्‍टूबर के अंतिम सप्‍ताह में शुरू होंगे.

जिम (Gyms) और फिटनेस सेंटर्स (Fitness Centres) में अभी ग्रुप एक्‍सरसाइज जैसे स्टीम बाथ, सोना बाथ, योगा आदि को अनुमति नही

है.

– जिम (Gyms) और फिटनेस सेंटर्स (Fitness Centres) के लिए SOP बनाई है

– इसमें SOP का कड़ाई से पालन करना होगा

– जिम में सोशल डिस्‍टेंशिंग का भी पालन करना होगा

– आने वाले कस्‍टमर्स को मास्‍क लगाना होगा

– ग्राहकों को हाथों की सफाई के लिए सेनिटाइज करना होगा

– हर घंटे जिम के उपकरणों को सेनिटाइज करना करना होगा

– हर घंटे जिम के उपकरणों को सेनिटाइज करना करना होगा

– रात में gym और फिटनेस सेंटर्स बंद होने के बाद पूरी तरीके से sanitise करना होगा