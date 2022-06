देश में चौथी लहर की आशंकाओं (Fourth Covid Wave Update) के बीच महाराष्ट्र में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है. बुधवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 4,024 नए मामले सामने आए और इस दौरान दो लोगों की जान चली गई. राज्य में कल की तुलना में 36 फीसदी अधिक मामले सामने आए हैं. वहीं, सिर्फ मुंबई में करीब 2300 नए केस दर्ज किये गए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि इस दौरान कोरोना के बी.ए.5 वेरिएंट से संक्रमित चार नए मरीज भी मिले हैं. एक दिन पहले महाराष्ट्र में 2,956 मामले सामने आए थे चार मरीजों की मौत हो गई थी.Also Read - दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना! बीते 24 घंटे में करीब 1,400 नए केस, पॉजिटिविटी दर बढ़कर 7 फीसदी से ज्यादा

Maharashtra reports 4024 new #COVID19 cases, 3028 recoveries and 2 deaths in the last 24 hours. Active cases 19,261

According to the latest report of BJ Medical College, Pune, 4 patients of BA.5 variant have

been reported in the state. pic.twitter.com/9MN2E4NvmT

— ANI (@ANI) June 15, 2022