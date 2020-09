मुंबई में शिव सैनिकों के हमले में घायल रिटायर्ड नौसेना अधिकारी (Retired Navy Officer) बीजेपी में शामिल हो गए हैं. पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा (Madan Sharma) ने बीते हफ्ते शिवसेना (Shiv Sena) कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप लगाया था. पिटाई के बाद मदन शर्मा की आंख में काफी चोटें आई थीं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महाराष्ट्र सरकार की चौतरफा आलोचना हुई थी. मुंबई पुलिस ने मामले में शिवसेना के कमलेश कदम समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि उन्हें 24 घंटे की भीतर ही जमानत दे दी गई थी. Also Read - शिवसेना नेता ने कंगना पर फिर बोला हमला- अभिनेत्री को 'दोहरी शख्सियत' बताया और दी यह सलाह...

पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) से भी राजभवन में मुलाकात की.

From now on, I am with BJP-RSS. When I was beaten up, they had levelled allegations that I'm with BJP-RSS. So now I announce, that I am with BJP-RSS today onward: Madan Sharma, retired Navy officer who was beaten up allegedly by Shiv Sena workers in Mumbai, after meeting Governor pic.twitter.com/Z5SJ13X4NF

— ANI (@ANI) September 15, 2020