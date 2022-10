Heavy rain expected in Mumbai: मुंबई में आज हुई भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर और आसपास के जिलों ठाणे, पालघर और कोंकण में अगले दो दिनों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. अधिकारी ने बताया कि आईएमडी ने शनिवार को अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने, हल्की से मध्यम बारिश होने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में दिन भर बादल छाये रहे और दोपहर से लगातार बारिश हो रही है. शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और कहीं गरज के साथ छीटें पड़े हैं. निगम के एक अधिकारी ने बताया कि द्वीप शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमश: 1.05 मिलीमीटर, 9.12 मिलीमीटर और 1.28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि विक्रोली जैसे पूर्वी उपनगरों में चार घंटे की अवधि के भीतर 35 मिलीमीटर तक बारिश हुई.Also Read - UP में लखनऊ समेत कई जिलों में जोरदार बारिश, दशहरा पर रावण दहन कार्यक्रमों में पड़ा खलल

ये है इस अलर्ट का मतलब (What Is Yellow Alert): दरअसल, अलर्ट खराब मौसम को लेकर को लेकर जारी किया जाता है. मौसम विभाग मौसम के हिसाब से येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करता है. ये चेतावनी होती है और इसका मतलब सतर्क रहने से होता है. येलो अलर्ट का मतलब बहुत खतरे से नहीं होता है, लेकिन हाँ इस अलर्ट का मतलब है कि मौसम से पैदा होने वाली दिक्कत आपको प्रभावित कर सकती है. इस अलर्ट के तहत मौसम विभाग बादलों का गरजना, भारी बारिश, तेज हवा, और समुद्र में तूफान की आशंका को लेकर जारी करता है.

येलो अलर्ट (Yellow Alert): येलो अलर्ट खतरे की पहली घंटी है. येलो अलर्ट का मतलब आप सचेत रहें. मौसम और हालात पर नज़र बनाए रखें.

ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert): ऑरेंज अलर्ट के मायने हैं कि आप सिर्फ नजर बनाकर न रखें, बल्कि इधर-उधर जाने से भी बचना चाहिए और जाना बेहद ज़रूरी है तो बहुत सावधानी बरतें.

रेड अलर्ट (Red Alert): रेड अलर्ट का मतलब सावधान हो जाएं. खतरा आपके सामने है. जब मौसम और बिगड़ जाता है और भारी नुकसान होने की आशंका होती है तो मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है. अगर रेड अलर्ट जारी होता है तो आपको तमाम नियमों का पालन करना चाहिए और जब मौसम विभाग से हरी झंडी मिले, तभी घर से बाहर निकलना चाहिए. या पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले जाना चाहिए.