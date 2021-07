Mumbai Rains, Mumbai Local Train, MUMBAI weather Updates, mumbai local Train, Mumbai news: मुंबई में करीब आज सुबह 3.30 AM बजे से कम समय में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. रेलवे ट्रैक, सड़कें नदी-नालों की तरह नजर आ रहे हैं. यहां तक कि सड़क पर कारें भी बहती नजर आईं हैं. वहीं, भारी बारिश के चेंबूर के भारत नगर इलाके में दीवार ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक अन्‍य इलाके में मकान ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई है, इस तरह से 14 लोगों की मौत की खबर दो हादसों में होने की खबर सामने आई है. मुंबई में बुरी तरह से सड़क और रेलवे यातायात प्रभावित हुआ है. लोकल ट्रेनों पर बारिश का भारी असर पड़ा है. कई इलाको में बारिश का पानी भर गया है.Also Read - Mumbai Rains: मुंबई के चेंबूर में आज सुबह दीवार गिरने से 11 लोगों की मौत, मलबे में दबे हो सकते हैं कई

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के चेंबूर के भारत नगर इलाके में भूस्खलन के कारण कुछ झोंपड़ियों पर दीवार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई. वहीं, मुंबई के विक्रोली इलाके में एक ग्राउंड प्लस वन आवासीय इमारत ढह गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. बचाव कार्य चल रहा है. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) का कहना है कि बचाव अभियान जारी है. भूस्खलन के कारण कुछ झोंपड़ियों पर दीवार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई. एनडीआरएफ ने बताया कि कि बचाव अभियान जारी है. Also Read - Weather Latest Update: बारिश से मुंबई पानी-पानी, हिमाचल के लिए भारी बारिश की चेतावनी, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम?

Maharashtra | 11 people killed after a wall collapse on some shanties in Chembur’s Bharat Nagar area due to a landslide, says National Disaster Response Force (NDRF) Rescue operation is underway. pic.twitter.com/W24NJFWThU — ANI (@ANI) July 18, 2021

मुंबई के विक्रोली इलाके में रविवार तड़के एक ग्राउंड प्लस वन आवासीय इमारत ढह गई, जिसमें बीएमसी के अनुसार तीन लोगों की मौत हो गई. बचाव कार्य चल रहा है.

Maharashtra: A ground-plus-one residential building collapsed in Mumbai’s Vikhroli area in the wee hours of Sunday, killing three people, as per BMC Rescue operation is underway pic.twitter.com/Kw0WjI7iw4 — ANI (@ANI) July 18, 2021

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज सुबह भारी बारिश के बाद बारिश का पानी मुंबई के बोरीवली पूर्वी इलाके में घुस गया. यहां पानी में कार भी बहती नजर आई है.

Maharashtra: Mumbai’s Sion Railway track waterlogged following heavy rainfall this morning pic.twitter.com/loTwsBrClG — ANI (@ANI) July 17, 2021

महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई में आज बारिश के बाद कई जगह जलभराव हुआ. गांधी मार्केट का भी कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया है.

#WATCH | Maharashtra: Daily commuters’ movement affected as roads waterlogged, in Gandhi Market area following incessant rainfall. pic.twitter.com/1LpwYNVK0j — ANI (@ANI) July 17, 2021

मुंबई के कांदिवली पूर्वी इलाके के हनुमान नगर में घरों में बारिश का पानी घुस गया है.

आईएमडी के मुताबिक, मुंबई में आज सुबह कम समय में ही भारी बारिश हुई है.

-कोलाबा में 178.0 मिमी बारिश हुई है

– महालक्ष्‍मी में 154.5 मिमी

– बांद्रा 202.2 मिमी

– जुहू एयरपोर्ट 197.5 मिमी

– राम मंदिर 171.5 मिमी

आईएमडी ने तीन घंटे पहले जारी 24 घंटे की चेतावनी में भारी से भारी बारिश मुंबई के कुछ इलाकों में होने का रेड अलर्ट जारी किया है. बिजली, गरज के साथ ही तेज हवाएं

चलने का अनुमान जताया है.