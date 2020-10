मुंबई: हैदराबाद के बाद अब मुंबई और पुणे समेत कई इलाकों में हो रही भारी बारिश खूब तबाही मचा रही है. भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे सहित अन्य शहरों में जलभराव देखने को मिला. पुणें में रातभर जमकर बारिश हुई. इस कारण गलियों, सड़कों तक जलजमाव हो गया. इस कारण यातायात में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. यही नहीं बारिश के कारण हुए जलभराव का पानी घरों तक में घुस गया और रात भर लोग सो तक नहीं पाएं. बता दें कि यहां पानी के बहाव में एक शख्स को बहते हुए भी यहां देखा गया. हालांकि लोगों ने बाद में उसे बचा लिया. Also Read - PM मोदी ने तेलंगाना और आंध प्रदेश के मुख्‍यमंत्र‍ियों से की बात, दिया हरसंभव मदद का भरोसा

बता दें कि बीते दिनों हैदराबाद में भारी बारिश के कारण येलों अलर्ट जारी किया गया था. यहां कुल 15 लोगों की भारी बारिश के कारण हुई घटनाओं में मौत हो गई. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे समेत पूरे नार्थ कोंकण इलाके के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है. बता दें कि भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव हो चुका है. वहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक में घुस चुका है. Also Read - हैदराबाद में भारी बारिश के कारण 11 लोगों की गई जान, पूरे शहर का बुरा हाल, सड़कें हुई जलमग्न

#WATCH Heavy rainfall triggers water logging in parts of Mumbai; visuals from near Sion police station and King’s Circle. #MumbaiRains Also Read - Gurugram Building Bent: बारिश के कारण झुक गई चार मंजिला इमारत, फोटोज हो रहीं वायरल

India Meteorological Department (IMD) has issued red alert in Mumbai for today. pic.twitter.com/wHZ1i6H1xX

