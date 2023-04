मुंबई के अंधेरी में हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने एक मॉडल को बचाया

Sex Racket Busted: मुंबई के अंधेरी वेस्ट के पॉश इलाके में पुलिस ने एक हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट (High Profile Sex Racket) का भंडाफोड़ कर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इस दौरान पुलिस ने वहां से एक मॉडल को बचाया भी है. न्यूज एजेंसी ANI ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया, ‘अंधेरी इलाके में एक हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में दो वरिष्ठ नागरिकों समेत तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने एक मॉडल को भी छुड़ाया है.

गिरफ्तार महिलाओं के खिलाफ अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में उसे सूचना मिली थी कि तीन संदिग्धों में से एक ने ज्योतिषी होने का दावा किया है और वह कथित तौर पर देह व्यापार में शामिल है. सूचना पर मुंबई पुलिस ने गहनता से काम किया और 5 अप्रैल की रात सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए जाल बिछाया गया.