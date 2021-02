Mumbai, Hrithik Roshan, Bollywood News: बॉलीवुड एक्‍टर (Bollywood Actor) ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) आज शनिवार को मुंबई पुलिस कमिश्‍नर के ऑफिस अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अभिनेता ऋतिक रोशन को कंगना रनौत को उनके नाम से भेजे गए फर्जी ईमेल को लेकर 2016 में की गई शिकायत के संबंध में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था. Also Read - Mukesh Ambani Family को नहीं मिली कोई धमकी भरी चिट्ठी, मुंबई पुलिस ने विस्‍फोटक से लदी स्‍कॉर्पियो के मालिक की पहचान की

ऋतिक रोशन शनिवार को दोपहर बाद आयुक्त कार्यालय में अपराध खुफिया इकाई (सीआईयू) पहुंचे हैं.

Maharashtra: Actor Hrithik Roshan arrives at the office of Mumbai Police Commissioner. He has been summoned by Mumbai Police Crime Branch unit to record his statement in connection with 2016 complaint in fake email ID case. pic.twitter.com/T8qi4t1eMh

— ANI (@ANI) February 27, 2021