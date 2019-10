कोल्हापुर: कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन पर विस्फोट के एक दिन बाद महाराष्ट्र में कोल्हापुर पुलिस जांच कर रही है कि स्थानीय शिवसेना विधायक का नाम बाल्टी में रखे गत्ते पर कैसे आया. पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि क्या हुबली की घटना का पिछले सप्ताह कोल्हापुर में मुंबई-बेंगलुरू राजमार्ग विस्फोट मामले से कोई संबंध है. इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यहां बताया कि बाल्टी के भीतर एक गत्ता रखा हुआ था, जिस पर प्रकाश अबितकर लिखा हुआ था. अबितकर पश्चिम महाराष्ट्र जिले में राधानगरी से शिवसेना के निवर्तमान विधायक हैं. सोमवार को हुए विधानसभा चुनाव में वह उम्मीदवार थे. उन्होंने कहा, प्रारंभिक नजर में ऐसा लगता है कि हुबली रेलवे स्टेशन पर लावारिस बाल्टी के भीतर कम क्षमता वाला विस्फोटक रखा गया था. जब यह पूछा गया कि गत्ते पर जिस ”प्रकाश अबितकर” का नाम है क्या वह वही विधायक हैं, इस पर उन्होंने हामी भरी. बाल्टी में गत्ते पर लिखा था, ”प्रकाश अबितकर, गरगोती तालुका, भदरगढ़.”

हुबली रेलवे स्टेशन पर 21 अक्‍टूबर को हुए विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हुआ था

उत्तरी कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को विस्फोट हो गया. इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया था, विस्फोट तब हुआ जब व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म पर रखी लावारिस बाल्टी में पड़े प्लास्टिक के बक्सों में से एक बक्सा उठाया था.

Hubli: A box exploded at Hubli Railway Station, today. One person injured, and has been admitted to hospital. Police and Railway Protection Force are at the spot. #Karnataka pic.twitter.com/DtjykGbhJm

— ANI (@ANI) October 21, 2019