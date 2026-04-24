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Husband Sets Wife Maternal Home Ablaze In Maharashtra Nandurbar After Refusal To Return Two Houses Reduced To Ashes

खौफनाक कांड: पत्नी मायके रुकी तो पति ने ससुराल में लगा दी आग, जलकर राख हुए दो मकान

नंदुरबार जिले की यह घटना जिले में शांति भंग करने वाली साबित हो रही है. पुलिस ने आगे की जांच के लिए सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं.

पढ़िए हादसे की डिटेल

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक व्यक्ति ने पत्नी के मायके में आग लगा दी. नंदुरबार जिले के धडगांव तालुका में खड़क्याचा पाटील पाडा इलाके के कुंडल गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. आरोपी मिथुन भैदास पडवी ने अपनी पत्नी को ससुराल वापस न भेजने पर गुस्से में आकर ससुराल के घर में आग लगा दी. लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण पत्नी लीलाबाई अपने मायके में रह रही थीं.

बार-बार अपनी पत्नी को घर बुलाते रहे

डेली हंट की खबर के मुताबिक, पति मिथुन बार-बार अपनी पत्नी को घर बुलाते रहे, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया. इससे नाराज होकर मिथुन ने रात के समय ससुराल के घर पर आग लगा दी. तेज हवाओं और गर्मी की वजह से आग तेजी से फैल गई और पास के एक पड़ोसी के घर तक पहुंच गई.

ससुराल का घर पूरी तरह जलकर राख

इस आगजनी की घटना में ससुराल का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया. साथ ही पड़ोसी सुभाष वालवी का घर भी आग की चपेट में आ गया. दोनों घरों में रखा अनाज, घरेलू सामान और अन्य संपत्ति नष्ट हो गई.

पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल नुकसान एक लाख दस हजार रुपये से अधिक का बताया जा रहा है. घटना में किसी की जान नहीं गई, जो राहत की बात है. आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और आग पर काबू पाया. पत्नी लीलाबाई पडवी ने धडगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.पुलिस ने मिथुन पडवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

वैवाहिक संबंधों में बढ़ते तनाव

पुलिस जांच में विवाद की पूरी पृष्ठभूमि सामने लाने की कोशिश कर रही है. यह घटना वैवाहिक संबंधों में बढ़ते तनाव और छोटे विवादों को हिंसक रूप लेने का उदाहरण है. स्थानीय स्तर पर ऐसे मामलों में परिवारों को सलाह दी जा रही है कि विवाद को कानूनी या परामर्श के जरिए सुलझाएं. नंदुरबार जिले की यह घटना जिले में शांति भंग करने वाली साबित हो रही है. पुलिस ने आगे की जांच के लिए सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं.

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