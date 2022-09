शिवसेना (Shiv Sena) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर हमला बोला. मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि वह शिवसेना को आगामी बीएमसी चुनाव (BMC Election) में हराकर दिखाएं. शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मुंबई और शिवसेना का अटूट संबंध है.Also Read - भाजपा ने आप पर डीडीए की जमीन बेचने का आरोप लगाया, सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग की

उद्धव ठाकरे के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, 'मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य विधानसभा चुनाव के साथ BMC चुनाव कराने की चुनौती देता हूं. हम शिवसेना की ताकत दिखाएंगे. पहले भी कई निजाम और शाह ने मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अपने नापाक प्रयास में विफल रहे.'

Mumbai | I challenge Union HM Amit Shah to hold BMC election along with state assembly elections, we'll show Shiv Sena's strength. Earlier too many Nizams & Shahs tried to capture Mumbai but failed in their nefarious attempt: Uddhav Thackeray

