रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरद पवार को न्योता नहीं, NCP चीफ ने BJP पर निशाना साधते हुए कही यह बात..

Ram Temple Inauguration: अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं. इन सबके बीच राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के न्योते को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है. शरद पवार (Sharad Pawar) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि क्या पार्टी इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रही है? राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6,000 से अधिक लोगों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की उम्मीद है.

NCP Chief Sharad Pawar says, “I have not been invited to the inauguration of Ram Temple…BJP is doing politics in the name of Ram temple…The ruling party does not have any concrete program to garner people’s support, so it seems they are trying to create a different opinion… pic.twitter.com/N7PXLFnaR4

— ANI (@ANI) December 27, 2023