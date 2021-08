Maharashtra, Union Minister, Narayan Rane, slap, Maharashtra CM, Uddhav Thackeray, BJP, Shiv Sena, News: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) ने महाराष्‍ट्र के मुख्यमंत्री (Maharashtra CM) ) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के खिलाफ टिप्पणी को एक बार फिर सही ठहराया है. कल मंगलवार को रत्नागिरि जिले में हुई गिरफ्तारी और देर रात जमानत मिलने के बाद दूसरे द‍िन केंद्रीय मंत्री राणे ने कहा, ”मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन, अगर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि यह गलत है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि वह हमारे ‘मार्गदर्शक’ हैं.”Also Read - जमानत के बाद नारायण राणे का उद्वव पर पलटवार- 'शिवसेना से डरता नहीं, कुछ भी गलत नहीं कहा; बयान पर अब भी कायम'

बता दें भारत की स्वतंत्रता के वर्ष के संबंध में कथित अज्ञानता के चलते मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने संबंधी बयान के आरोप में राणे को मंगलवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले से गिरफ्तार किया गया था. बाद में, रायगढ़ जिले की महाड अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी. Also Read - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को राहत, कोर्ट ने दी जमानत; 'ठाकरे को थप्पड़' वाले बयान पर हुई थी गिरफ्तारी

I have not said anything wrong. But, if Devendra Fadvanis says it is wrong, then I will accept it, as he is our ‘margdarshak’ (guide): Union Minister and BJP leader Narayan Rane on his “slap” remark against Maharashtra CM pic.twitter.com/s94evPZupw

— ANI (@ANI) August 25, 2021