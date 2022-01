TET Exam case, पुणे: महाराष्ट्र में वर्ष 2020 के दौरान आयोजित राज्यव्यापी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) परिणाम में कथित धांधली को लेकर पुलिस ने ठाणे में एक आईएएस अधिकारी (IAS officer) सुशील खोडवेकर (IAS officer Sushil Khodwekar) को गिरफ्तार किया है. टीईटी परीक्षा अंक हेरफेर मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी सुशील खोडवेकर को आज शनिवार को पुणे की एक अदालत ने 31 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 13 हो गई है.Also Read - Maharashtra CoronaVirus: महाराष्ट्र में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में 103 लोगों की मौत, पुणे में सबसे ज्यादा

#UPDATE | IAS officer Sushil Khodwekar, arrested in the TET exam mark manipulation case, has been sent to police custody till January 31 by a court in Pune

— ANI (@ANI) January 29, 2022