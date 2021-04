Lockdown In Maharashtra? महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति सबसे खराब है. आज भी वहां 63 हजार से अधिक पोजिटिव मामले मिले. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब तक उठाए गए तमाम कदम नाकाफी लग रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने सख्त लहजे में लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वे कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन राज्य सरकार को पिछले साल जैसा लॉकडाउन लगाना होगा. Also Read - Explained: कोविड -19 की दूसरी लहर को लेकर क्यों चिंतित हैं बैंक?

राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अगर लोग मौजूदा कोविड प्रतिबंधों को नहीं मानते हैं तो हमें पिछले साल जैसा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा.

इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने Remdesivir दवा के कथित दुरुपयोग को लेकर लोगों से अपील की. उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में मरीजों के परिवारवाले डॉक्टरों पर Remdesivir की व्यवस्था करने का दबाव बना रहे हैं. वह मरीज के संक्रमण के स्तर को जाने बिना ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह डॉक्टरों से अनुरोध करते हैं कि वे केवल गंभीर मामलों में ही Remdesivir का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को इस दवा की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है. महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है.

In private hospitals, #COVID19 patients’ relatives insist doctors arrange Remdesivir regardless of infection’s severity. I request doctors to use Remdesivir only in critical cases & needn’t do anything to arrange it. We are working on that: Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar

