If the Government has a heart, be it the Home Minister or the Prime Minister, they themselves will go & talk to them (farmers): Sanjay Raut, Shiv Sena देश की राजधानी दिल्‍ली से लेकर देश के विभिन्‍न राज्‍यों में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों का भारत बंद आंदोलन शुरू हो गया है. इस बीच शिवसेना ने एक बयान में कहा है कि अगर सरकार के पास दिल है तो चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, वे खुद उनसे (किसानों) से बात करने जाएंगे. Also Read - Bharat Bandh: सीएम अरविंद केजरीवाल नज़रबंद, 'AAP' ने कहा- दिल्ली पुलिस घर से नहीं निकलने दे रही

शिवसेना के मुख्‍य प्रवक्‍ता व राज्‍यसभा सांसद संजय राउत ने कहा- यह हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ एकता में खड़े हों और उनकी भावनाओं से जुड़े रहें. यहां कोई राजनीति नहीं है और न ही होनी चाहिए. Also Read - Bharat Bandh/Band Live Update: दिल्ली-एनसीआर की ये सड़कें हैं पूरी तरह बंद, प्लीज घर से निकलने से पहले देख लें ये लिस्ट

अगर सरकार के पास दिल है तो…

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा- ”अगर सरकार के पास दिल है तो चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, वे खुद उनसे (किसानों) से बात करने जाएंगे. यह कोई राजनीतिक बंद नहीं है. यह हमारी भावना है. दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान संगठन कोई राजनीतिक झंडा नहीं ले जा रहे हैं. यह हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ एकता में खड़े हों और उनकी भावनाओं से जुड़े रहें. यहां कोई राजनीति नहीं हो रही है और ना ही वहां होनी चाहिए. Also Read - Bharat Bandh Today Live Update: आज पूरा भारत है बंद, जानिए कौन-कौन सी चीजें खुली रहेंगी और क्या रहेगा पूरी तरह बंद

If the Government has a heart, be it the Home Minister or the Prime Minister, they themselves will go & talk to them (farmers): Sanjay Raut, Shiv Sena#BharatBandh https://t.co/Qm5RJOXBK6 — ANI (@ANI) December 8, 2020

लोगों को कृषकों के प्रति समर्थन जताने स्वेच्छा से उसमें भाग लेना चाहिए

शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि किसानों द्वारा किया गया ‘भारत बंद’ का आह्वान गैर राजनीतिक है और देश के लोगों को कृषकों के प्रति समर्थन प्रकट करने के लिए स्वेच्छा से उसमें भाग लेना चाहिए. राउत ने कहा, ”लोगों को बंद में स्वेच्छा से भाग लेना चाहिए. इससे किसानों के प्रति सच्चा समर्थन प्रदर्शित होगा. यह राजनीतिक बंद नहीं है. वैसे कई दलों ने इसमें हिस्सा लेने का निर्णय लिया है.” बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बंद को समर्थन दे रहे हैं.