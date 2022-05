महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर सियासत (Hanuman Chalisa Controversy) जारी है. इन सबके बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने ऐलान किया है कि अगर बुधवार (4 मई) को लाउडस्पीकर पर अजान हुई तो उन्हीं जगहों पर लाउडस्पीकर से ही हनुमान चालीसा बजाएं. मनसे की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में राज ठाकरे ने कहा, ‘मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि 4 मई को अगर आप लाउडस्पीकरों (Loudspeakers) को अजान बजाते हुए सुनते हैं, तो उन्हीं जगहों पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं. तभी उन्हें (मुसलमानों को) इनसे होने वाली दिक्कतों का एहसास होगा.’ उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक मुद्दा है. न कि धार्मिक.Also Read - राज ठाकरे के घर के बाहर मुंबई पुलिस का जमावड़ा, क्‍या अरेस्‍ट होंगे? पत्‍नी शर्मिला ठाकरे बाहर निकलीं

उन्होंने कहा कि हम देश की शांति भंग नहीं करना चाहते हैं. हम दंगे भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर लाउडस्पीकर की बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम इस मुद्दे पर अडिग रहेंगे. उन्होंने कहा कि, ‘कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी जन पुलिस अधिकारियों पर है. इससे पहले राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में एक FIR दर्ज की गई. इसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है.

औरंगाबाद में 1 मई को हुई राज ठाकरे की सभा का वीडियो देखने के बाद MNS प्रमुख और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. राज ठाकरे के खिलाफ यह मामला सिटी चौक पुलिस थाने में दर्ज किया गया है.

