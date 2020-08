नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अब महाराष्‍ट्र और बिहार के नेताओं के बीच तल्‍ख बयान शुरू हो गए हैं. इस मामले में बिहार पुलिस की जांच और सीबीआई जांच की अनुशंसा को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, उसमें पहले दिन से बिहार से हस्तक्षेप हो रहा है. बिहार में बैठे कुछ असामाजिक तत्वों को लगता है कि इसकी राजनीति अगर करें तो बिहार के चुनाव में काम चल जाएगा. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं की थी, मर्डर हुआ था, किसी को बचा रही है महाराष्‍ट्र सरकार: पूर्व CM राणे

शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मंगलवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतों की मौत के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के नीतीश कुमार सरकार के फैसले को ‘गलत और राजनीति से प्रेरित’ बताया. इस मुद्दे पर महाराष्ट्र और बिहार सरकार के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया. Also Read - सुशांत केस की होगी सीबीआई जांच, बिहार सरकार ने की सिफारिश

शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि बिहार सरकार ने अभिनेता की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश करके सही कदम नहीं उठाया है. राउत ने कहा, “नीतीश कुमार सरकार राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में अपने फैसले का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है. Also Read - बांबे हाईकोर्ट में आज सुशांत के मामले को CBI को सौंपने की याचिका पर सुनवाई

शिवसेना नेता संजय राउत ने बिहार के मुख्‍यमंत्री पर हमला करते हुए कहा, अगर आपको (नीतीश कुमार) लगता है कि बिहार की राजनीति से ये मुद्दा जुड़ जाएगा तो आप संवेदनहीन हो गए हैं.

शिवसेना प्रवक्‍ता मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, उसमें पहले दिन से बिहार से हस्तक्षेप हो रहा है. बिहार में बैठे कुछ असामाजिक तत्वों को लगता है कि इसकी राजनीति अगर करें तो बिहार के चुनाव में काम चल जाएगा.

It is politics of Bihar election. After election, those who are politicising it, won’t even know where did #SushantSinghRajput live in Patna and what is his family doing. They will forget everything. Sushant was born in Patna but Mumbai gave him everything: Sanjay Raut, Shiv Sena https://t.co/mv1RU78PK5 pic.twitter.com/Xsa8ecsPue

