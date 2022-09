IIT Bombay, MUMBAI: आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी एक और घटना सामने आई है. आईआईटी बॉम्बे के गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में ताक-झांक करने के आरोप में एक कैंटीन कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. कैंटीन कर्मचारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354सी के तहत मामला दर्ज किया गया है.Also Read - UP: खिलाड़ियों का खाना शौचालय में रखा था, वीडियो वायरल हुआ, अब जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

आरोपी कथित तौर पर एच10 के एक बाथरूम की खिड़की की खाली जगहों से छात्राओं को देख रहा था. एक छात्रा यह देखकर चिंता जताई कि कोई उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान ने एक बयान जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है, 'हॉस्टल की नाइट कैंटीन के एक कर्मचारी द्वारा एक छात्रावास की महिला निवासियों के निजी स्थान का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया है.

मुंबई पुलिस ने कहा , IIT बॉम्बे की कैंटीन में काम करने वाले 22 साल के एक शख्स को हॉस्टल की बिल्डिंग में महिलाओं के वॉशरूम में झांकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और जांच जारी है.

Mumbai | A 22 year-old man working in a canteen at IIT Bombay accused of peeping into the women’s washroom in a hostel building, arrested. Case registered under section 354 of IPC. He will be presented in court tomorrow. Investigation underway: Police

