35 लाख की नौकरी छोड़कर UPSC का जोखिम उठाया, फिर पहली ही कोशिश में IPS बन गया लड़का

आईआईटी से पढ़ाई के बाद शख्स को 35 लाख रुपये सालाना की नौकरी ऑफर हुई. जापान की मशहूर कंपनी से मिले इतने बड़े ऑफर को पाकर किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. मगर शख्स ने इसके उलट नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया.

Written by: Ikramuddin
Updated: June 28, 2026, 4:20 PM IST
35 लाख की नौकरी छोड़कर UPSC का जोखिम उठाया, फिर पहली ही कोशिश में IPS बन गया लड़का
लाखों की नौकरी का ऑफर छोड़कर पहली ही कोशिश में आईपीएस बने अर्चित चंदक. (photo/X)

Ajab Gajab News: आईआईटी जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद युवा मोटे पैकेज वाली नौकरी का सपना देखते हैं. मगर सोशल मीडिया पर आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई पूरी करने वाला एक शख्स अपने अनोखे फैसले की वजह से चर्चा में छा गया है. इस लड़के ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसकी कल्पना करना तक मुश्किल लगेगा. बताया गया कि आईआईटी से पढ़ाई के बाद शख्स को 35 लाख रुपये सालाना की नौकरी ऑफर हुई. जापान की मशहूर कंपनी से मिले इतने बड़े ऑफर को पाकर किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. मगर शख्स ने इसके उलट नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. शख्स ने अपनी पहली ही कोशिश में परीक्षा पास कर ली और आईपीएस अफसर बन गया.

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पहली ही कोशिश में आईपीएस बना शख्स

अपनी पहली ही कोशिश में आईपीएस बनने वाले शख्स का नाम अर्चित चंदक बताया गया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि कहानी नागपुर के रहने वाले अर्चित चंदक की है. साल 2012 में उन्होंने JEE में शानदार प्रदर्शन किया और IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया. 2016 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एक जापानी कंपनी से 35 लाख रुपये सालाना का जॉब ऑफर मिला. हालांकि अर्चित ने नौकरी करने के बजाय सिविल सर्विस में जाने का सपना चुना. उन्होंने पूरा ध्यान UPSC की तैयारी पर लगाया और दो साल की मेहनत के बाद साल 2018 में पहली ही कोशिश में परीक्षा पास कर ली. उन्हें ऑल इंडिया रैंक 184 मिली, जिसके बाद उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ. पोस्ट में दावा किया गया है कि अर्चित पहले नागपुर में डीसीपी के पद पर तैनात रहे और फिलहाल महाराष्ट्र के अकोला में एसपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

वायरल पोस्ट में दावा

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

यह कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल होने के बाद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई. कई यूजर्स ने इसे अपने सपनों के लिए जोखिम उठाने और आत्मविश्वास की मिसाल बताया. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब आखिरकार सिविल सर्विस में ही जाना था, तो फिर IIT जैसी पढ़ाई का क्या मतलब था. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि सफलता सिर्फ अच्छी सैलरी में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को हासिल करने में होती है. वहीं कई लोगों ने इस फैसले को बड़ा जोखिम बताया और कहा कि हर किसी के लिए ऐसा कदम उठाना आसान नहीं होता. स्पष्ट कर दें कि ये पूरी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर सामने आई है. इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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